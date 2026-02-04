Carlsberg overtreft verwachtingen, maar waarschuwt voor uitdagend 2026

Carlsberg heeft in 2025 een sterker dan verwachte groei gerealiseerd, maar kijkt met voorzichtigheid naar het nieuwe jaar. Het ziet er immers niet naar uit dat het consumptieklimaat gunstiger wordt.

Organische volumes onder druk

De Deense brouwerijgigant Carlsberg heeft in 2025 een sterker dan verwachte winstgroei gerealiseerd, maar kijkt met voorzichtigheid naar het komende jaar. Het bedrijf, bekend van merken als Kronenbourg 1664, Tuborg en Somersby, rapporteerde een organische bedrijfswinst van 13,99 miljard Deense kronen (zo’n 1,87 miljard euro), een stijging van 5% ten opzichte van 2024. Analisten hadden gemiddeld gerekend op 13,82 miljard kronen.