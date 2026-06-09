Nederland - NL
Nederland - NL
thumb
Geschreven door Pauline Neerman
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

Cécémel legt de duimen: nu ook in België Chocomel

icon
Food9 juni, 2026

Het Belgische icoon Cécémel verdwijnt na 77 jaar van de markt. Vanaf deze maand heet de chocolademelk Chocomel, dezelfde naam die het merk al decennialang draagt in Nederland en andere Europese landen. Maar de beslissing roept emoties op bij consumenten, die gehecht zijn aan het vertrouwde label.

Eén merknaam overal

De naamsverandering, aangekondigd door zuivelgigant FrieslandCampina, moet leiden tot een eenduidige merkstrategie over de grenzen heen. De naamswijziging moet de merkherkenbaarheid vergroten en de marketingkosten verlagen, aangezien er geen aparte verpakkingen en campagnes meer nodig zijn voor België en Nederland.

Meer over... Food
Zie meer
Evenementen
Meest gelezen
Volg RetailDetail