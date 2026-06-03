Champagnehuis Pommery onderzoekt verkoop aan Henkell (Dr. Oetker)

Maison Pommery & Associés, dat gebukt gaat onder een zware schuldenlast, is exclusieve onderhandelingen gestart om een meerderheidsbelang te verkopen aan Henkell International, de drankendivisie van de Duitse groep Dr. Oetker.

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Maison Pommery & Associés gaat voor een periode van twee maanden exclusieve onderhandelingen aan met Henkell International over een voorgestelde strategische samenwerking, waarbij Henkell International een meerderheidsaandeelhouder in Maison Pommery & Associés zou worden. Dat meldt het bedrijf dinsdagavond in een persbericht.