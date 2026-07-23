Ommekeer bij Carrefour België: eerste operationele winst in vijf jaar

Ondanks een dalend marktaandeel en een omzet onder druk heeft Carrefour in België voor het eerst sinds 2021 vorig jaar weer een bedrijfswinst geboekt. Netto bleef de retailer nog wel in de rode cijfers.

Kentering

De omzet van Carrefour België daalde vorig jaar met 2,5% naar 4 miljard euro, blijkt uit het zopas ingediende jaarverslag dat De Tijd kon inkijken. Een deel van de verklaring is het wegvallen van de tabaksomzet in winkels groter dan 400m²: zonder dat effect was er een stijging met 0,8%. Niet verrassend is de vaststelling dat de zelfstandige winkels van de groep het goed doen: zij noteerden een vergelijkbare omzetgroei van 3,4% terwijl de geïntegreerde filialen (40 hypermarkten en 43 supermarkten) een daling met 1,8% incasseerden. Het marktaandeel daalde met 30 basispunten naar iets minder dan 14%. De concurrentie op de Belgische markt is moordend.

Toch boekte Carrefour in België een bedrijfswinst van 2,5 miljoen euro, onder andere dankzij kostenbesparingen in de logistiek. Een kentering, want sinds 2021 was de keten operationeel verlieslatend. Er was nog wel een nettoverlies van 9,8 miljoen euro. De betere cijfers zijn een opsteker voor CEO Geoffroy Gersdorff, die sinds zijn aantreden in 2022 alles op alles zet om de retailer weer winstgevend te maken. Dit jaar verwacht Carrefour een positief effect van de zondagsopeningen in de geïntegreerde winkels sinds januari.