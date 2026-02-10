Colruyt brengt AI-kassasysteem naar honderdste winkel

De Colruyt in Sint-Niklaas is de honderdste vestiging die het ‘easy check-out’-systeem krijgt: dankzij AI kunnen medewerkers producten tot een vijfde sneller scannen. Dit jaar worden alle 273 Colruyt-winkels uitgerust met het nieuwe kassasysteem.

Herkent 85% van de producten

Vandaag bereikt Colruyt een mijlpaal: de honderdste winkel wordt uitgerust met de ‘easy check-out’. In februari 2023 kreeg de Colruyt-winkel in Halle de kans om de innovatieve kassa als eerste te testen. In het voorjaar van 2025 werd beslist dat alle Colruyt-winkels ermee uitgerust zouden worden. Het systeem werd volledig ontwikkeld door het innovatieteam van Colruyt Group, Industrial Automation.

Boven de kassa hangt een camera, die gebruikmaakt van artificiële intelligentie om de producten te registreren die de medewerker van de ene kar in de andere legt. De camera herkent volgens Colruyt tot 85% van de producten en zorgt ervoor dat medewerkers hun beide handen vrij hebben. Groenten en fruit, en producten onderaan in de kar, scannen medewerkers nog handmatig. ​

Geert Elen, hoofd innovatie Colruyt Group: “De beslissing om het systeem te implementeren in al onze winkels was een evidentie: klanten hebben een vlottere kassabeleving, onze mensen kunnen meer ergonomisch werken, en bovendien hebben we minder uren aan de kassa in te plannen. Onze medewerkers hebben hierdoor meer tijd voor klantenbegeleiding en andere taken in de winkel.”