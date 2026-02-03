Colruyt gaat boodschappen bezorgen met onbemande wagentjes in Leuven

In Leuven start Collect&Go, de boodschappendienst van Colruyt Group, volgende maand met een testproject om boodschappen aan huis te bezorgen met onbemande, zelfrijdende elektrische wagentjes.

Geen chauffeur aan boord

Het project in Leuven volgt op eerdere tests met een zelfrijdend elektrisch wagentje van het Estse bedrijf Clevon voor het bezorgen van online bestelde boodschappen vanuit zijn e-commerce-distributiecentrum in Londerzeel, in 2023. Dat proefproject kreeg toen een positieve evaluatie: in totaal legde het wagentje in Londerzeel meer dan 2.000 kilometer af op de openbare weg, zonder incidenten. De retailer zegde daarna te willen bekijken of het mogelijk is om te leveren in een volledige gemeente of stad.