Metro groeit te midden van reorganisatieperikelen dankzij bezorging

Groothandelsconcern Metro heeft in de eerste helft van het boekjaar 2025/2026 de omzet en operationele winst opgevoerd, ondanks tegenwind van valutaschommelingen en een ingrijpende reorganisatie in Duitsland. Vooral de bezorgactiviteiten trokken de groei.

Leveringen trekken de kar

De omzet steeg in de eerste zes maanden met 2,9% naar 16,1 miljard euro. Valutaontwikkelingen drukten wel op de gerapporteerde cijfers, vooral door de zwakke Turkse lira: tegen constante wisselkoersen kwam de groei uit op 3,5%. De aangepaste EBITDA nam toe van 468 miljoen naar 493 miljoen euro.