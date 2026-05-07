Eroski rondt de kaap van 6 miljard euro omzet

De Spaanse supermarktketen Eroski sloot boekjaar 2025 af met een mijlpaal: de omzet doorbrak net de grens van 6 miljard euro. De retailer profiteerde van sterke prestaties in voeding, een groeiend onlinekanaal en een forse schuldafbouw.

Belangrijke financiële herstructurering

Eroski klokte vorig jaar af op 6,081 miljard euro omzet, 196 miljoen euro meer dan een jaar eerder en goed voor bijna 3% groei. Het operationele resultaat bleef stevig: de EBITDA kwam uit op 340 miljoen euro, goed voor een stabiele marge van 5,9%.