“Colruyt Group blijft geloven in Cru”

Colruyt Group blijft zijn versmarktformule Cru ondersteunen met het oog op verdere groei. Dat benadrukt de retailer in een reactie op het nieuws over aanhoudende verliescijfers en een kapitaalverhoging bij de keten.

“Verdere investeringen nodig”

Recent pompte Colruyt Group een extra 14 miljoen euro in zijn nog steeds verlieslatende versmarktketen Cru, raakte donderdagochtend bekend. De retailer benadrukt echter dat de keten op de goede weg is en dat het de bedoeling blijft om de formule verder te ondersteunen.

“Het klopt dat we met Colruyt Group voor enkele van onze formules een kapitaalsverhoging gedaan hebben. Deze kaderen in de groeistrategieën van de formules binnen hun eigen vakgebieden. Voor elk van deze merken benadrukt Colruyt Group het vertrouwen, en het geloof dat er veel potentieel is naar de toekomst toe. Om dit potentieel te realiseren, zijn verdere investeringen nodig,” reageert woordvoerder Eva Biltereyst tegenover RetailDetail.

“De kapitaalsinjectie in Cru kadert in de inspanningen om de formule verder te ondersteunen in de doelstelling om verder te groeien en mede dankzij verdere groei rendabiliteit te verhogen. Daar wordt voortdurend aan gewerkt: het enseigne realiseerde de laatste jaren een positieve evolutie en een behoorlijke omzetstijging, en kon verder productiviteit verhogen. Colruyt Group blijft overtuigd van de toegevoegde waarde van Cru als merk van de groep. We bereiken met Cru namelijk niet enkel een specifieke doelgroep die we met onze andere formules minder goed kunnen aanspreken, we spelen ook in op groeiende trends als ‘Minder maar Beter’ en de toenemende vraag naar pure producten met smaak.”

Sleutelrol voor Solucious

Ook de kapitaalverhoging bij horecagrossier Solucious kadert in een groeiverhaal, zegt de retailer. Het is één van de snelst groeiende en meest toonaangevende spelers in de foodservicemarkt, dankzij de unieke mix van gebruiksgemak, betrouwbare leverservice en lage kost. De business groeide de voorbije jaren fors, via organische groei en overnames (Culinoa in 2021, Valfrais en Délidis in 2024) en vormt een sterk geheel.

“De kapitaalverhoging moet Solucious toelaten te groeien en competitief te blijven in een zeer snel veranderende markt. Vanuit Colruyt Group is er een sterk geloof in de groeistrategie binnen de professionele sector, en Solucious speelt daar een sleutelrol: we hebben een groot vertrouwen in deze business,” zo luidt het.