Colruyt schenkt aardappeloverschotten aan Voedselbanken

Nu er op de markt een overaanbod aan aardappelen is ontstaan, zal Colruyt de komende maanden tonnen aardappeloverschotten wegschenken aan de Voedselbanken. Voor klanten zijn er extra promo’s en grote zakken van 10 kg.

Aardappelen aantrekkelijker maken

België ziet zich geconfronteerd met een ongeziene aardappelcrisis: terwijl de vraag met 5 à 10% is teruggevallen liggen ze in de Belgische voorraadschuren 860.000 ton aardappelen te wachten op een koper, 21% meer dan het gemiddelde van de voorbije 3 jaar. Ook Colruyt heeft aardappelen op overschot, die niet meer verkocht zullen geraken tegen de nieuwe oogst. De aardappeloogst was erg ruim, en de verkoop van de afgelopen maanden lag bij Colruyt tot 6% lager dan initieel ingeschat. ​

Daarom zal Colruyt vanaf volgende week wekelijks aardappelen schenken aan de Voedselbanken, en dat nog tot de zomer. De Belgische aardappeltelers uit het aardappelproject van Colruyt Group blijven hun vaste afnameprijs ontvangen, zelfs nu het aanbod groter is dan de vraag. Voor klanten maakt Colruyt de Belgische aardappelen nog aantrekkelijker met extra promo’s. Er worden voor het eerst ook zakken van 10 kg verkocht, zodat de Belg meer aardappelen gaat kopen én consumeren.