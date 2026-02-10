Costa Coffee geeft Belgische koffiebar-ambities op

Costa sluit zijn eerste en enige koffiebar in België: de flagshipstore in het station van Luik. De koffieketen, eigendom van Coca-Cola, is voortaan alleen nog in B2B actief in het land.

Niet de verwachte resultaten

In 2021 kondigde Costa zijn komst naar België groots aan: de keten zou focussen op Luik, Antwerpen, Gent en Brussel, om op termijn beschikbaar te zijn in meer dan 200 verkooppunten. Toch zou het nog tot 2024 duren vooraleer een eerste eigen koffiebar de deuren opende, meer bepaald in het station Luik-Guillemins. Costa sprak toen de ambitie uit om minstens tien koffiezaken te openen, maar bergt die dromen nu op.

“Hoewel we de kans om de winkel in Luik te exploiteren op prijs stelden, leverde ze niet de verwachte bedrijfsresultaten op”, aldus Costa. De vestiging zou verlieslatend zijn, aldus De Tijd. In de toekomst wil de keten “opportuniteiten in de kleinhandel” niettemin blijven onderzoeken. Ook B2B blijft Costa actief: het bedrijf levert koffie en koffiemachines aan onder andere kantoren, hotels en restaurants.

Het gaat Costa Coffee sowieso niet voor de wind: eigenaar The Coca-Cola Company wilde de koffieformule na zeven jaar in de verkoop zetten, maar zelfs aan de helft van de prijs (2 miljard pond in plaats van de betaalde 3,9 miljard pond) vond Coca-Cola geen koper. De omzet daalde de voorbije jaren flink en ook het bedrijfsverlies verdubbelde tot 13,5 miljoen euro in 2024.