Cru-versmarkten van Colruyt Group blijven verliezen opstapelen

Colruyt Group heeft opnieuw 13,6 miljoen euro aan verliezen weggewerkt bij dochterholding Puur, die in België vier Cru-versmarkten uitbaat. De retailer slaagt er nog niet in om het premium foodconcept rendabel te krijgen.

Al 55 miljoen euro geïnvesteerd

Colruyt Group heeft 14 miljoen euro aan vers kapitaal gepompt in de vier Cru-versmarkten, die vorig boekjaar vijf miljoen euro verlies leden, evenveel als het jaar voordien. Sinds de start in 2015 investeerde Colruyt Group al ongeveer 55 miljoen euro in de Cru-winkels, meldt de website De Rijkste Belgen. In 2023 pompte de groep al eens 20 miljoen euro vers kapitaal in Puur, daarna werd het overgedragen verlies van 30 miljoen euro weggewerkt.

Cru heeft winkels in Gent, Dilbeek, Antwerpen en Overijse. Met verschillende ingrepen trachtte Colruyt Group de afgelopen jaren de prestigieuze versmarkten uit de rode cijfers te krijgen. Zo zetten de winkels meer in op zelfbediening, wordt het assortiment geoptimaliseerd en werden de Cuit-restaurants die aan de winkels verbonden waren, afgestoten. De plannen voor een vijfde winkel in Leuven werden afgeblazen. Maar voorlopig lukt het niet om het project winstgevend te maken.

Cru is overigens niet de enige verlieslatende tak binnen de groep. Bij professionele voedingsgroothandel Solucious werd 8 miljoen euro aan verlies weggewerkt, bij de wijnhandel Bottles ging het om 0,5 miljoen euro verlies dat werd aangezuiverd.

Update: lees de reactie van Colruyt Group hier.