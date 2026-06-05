Direct-to-consumer koffiemerk Ray & Jules zet stap naar Nederland

Ray & Jules, een van België’s snelst groeiende koffiemerken, verhuist naar een nieuwe zonnebranderij bij Leuven en bereidt de uitbreiding naar Nederland voor. Het impactbedrijf haalde zopas via crowdfunding al meer dan één miljoen euro op.

In gesprek met Nederlandse partners

Ray & Jules groeide sinds de start in 2017 uit tot een direct-to-consumer koffiemerk met tienduizenden trouwe koffiedrinkers, meer dan 2 miljoen euro omzet via de eigen webshop en een positief resultaat. Het merk positioneert zich als vers, duurzaam en uit eerlijke handel. De groei kwam er niet via klassieke retail, maar via een eigen e-commerceplatform, abonnementsformules en partnerships.

Terwijl Ray & Jules in België wil blijven groeien via de verdere uitbouw van abonnementen en de eerste gerichte stappen naar gespecialiseerde retail, kijkt het bedrijf ook naar Nederland. Zonder klassieke marktintroductie telt het merk er al enkele duizenden klanten. De uitbreiding bouwt verder op die bestaande tractie: Ray & Jules voert volop gesprekken met mogelijke Nederlandse partners om de groei lokaal te versnellen. De nieuwe zonnebranderij bij Leuven moet die groei ondersteunen en tegelijk als internationale showcase én testcentrum dienen voor de technologie achter het merk.

Schone technologie

Want achter Ray & Jules schuilt meer dan een koffiemerk: het bedrijf ontwikkelde samen met zusteronderneming CEE een innovatieve technologie die koffie roostert met zonne-energie, op grote schaal. Traditioneel wordt koffie geroosterd op gas, een oud, energie-intensief proces dat elk jaar miljoenen ton CO2 uitstoot. De technologie van Ray & Jules verbruikt 2,5 tot 3 keer minder energie. Al meer dan 40 industriële spelers in de EU, Noord- en Zuid-Amerika en Azië tonen interesse in de technologie. Sectorbrede toepassing in koffie, cacao en mout kan tussen de 3 en 5 miljoen ton CO₂ per jaar vermijden.

De middelen voor de groeiambities vond Ray & Jules via Broccoli, het Nederlands-Belgische investeringsplatform met een uitgesproken duurzame achterban. In minder dan 24 uur na de livegang haalde het bedrijf al meer dan 1 miljoen euro op. Het doel is intussen verhoogd naar 1,5 miljoen.