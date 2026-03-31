Duvel Moortgat zoekt toevlucht buiten bier na eerste omzetdaling in 20 jaar

Voor het eerst in twee decennia daalt de verkoop bij Duvel Moortgat. De Belgische brouwer versnelt daarom de uitrol van alcoholvrije en nieuwe dranken. CEO Michel Moortgat gaat zelfs voor een energiedrankje en mogelijk eigen frisdank.

Eerste terugval in twee decennia

Duvel Moortgat boekte in 2025 een omzet van 598 miljoen euro, een daling met 1,7% ten opzichte van een jaar eerder. Ook het volume zakte met zo’n 2% naar 2,2 miljoen hectoliter. Daarmee noteert de brouwer zijn eerste verkoopdaling in twintig jaar, afgezien van het coronajaar 2020.