FrieslandCampina herschikt Europese retailactiviteiten

FrieslandCampina wil zijn Europese retailactiviteiten samenbrengen in één organisatie. Zo brengt het zuivelconcern zijn merkactiviteiten en private-labelactiviteiten in Europa dichter bij elkaar.

Organisatorische gevolgen

Vanaf 1 januari 2027 wil FrieslandCampina de retailactiviteiten van de businessgroepen Europe en Retail & Americas integreren. De coöperatieve zuivelgroep zegt dat de nieuwe structuur klanten beter moet bedienen en categorieën moet versterken. Topman Jan Derck van Karnebeek noemt de ingreep een stap naar een eenvoudigere en klantgerichtere organisatie.

Volgens Van Karnebeek moet de bundeling FrieslandCampina helpen om marktkansen sneller te benutten en schaalgrootte en expertise beter in te zetten. FrieslandCampina wil ook de Amerikaanse activiteiten, die nu onder Retail & Americas vallen, onderbrengen bij Middle East, Pakistan & Africa. Die businessgroep krijgt dan de naam Middle East, Pakistan, Africa & Americas.

Door de herschikking telt FrieslandCampina straks geen zeven maar zes businessgroepen. Dustin Woodward, nu President Europe, gaat de aangepaste businessgroep voor Europa leiden. Tuncay Özgüner, nu President Retail & Americas, komt aan het hoofd van Middle East, Pakistan, Africa & Americas. Ali Khan, momenteel President Middle East, Pakistan & Africa, gaat met pensioen. Het bedrijf zegt later meer details te geven over de organisatorische gevolgen.