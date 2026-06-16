Kruidvat lanceert eigen Koreaanse beautylijn

Kruidvat introduceert als eerste retailer in België en Nederland een eigen Koreaanse skincarelijn. De producten worden in Korea gemaakt en spelen in op de populaire K-beautyroutine.

Groot dankzij TikTok

Koreaanse huidverzorging is een blijvende trend, die van TikTok overwaaide. Begrippen als glass skin, slugging en huidbarrièreherstel vonden de voorbije jaren hun weg naar de Europese badkamerkastjes, merkt Kruidvat. De discounter speelt daar nu op in met Kruidvat Korean Skincare, een nieuwe eigen lijn met producten die in Korea worden geproduceerd.

De nieuwe lijn is opgebouwd rond wat Kruidvat de “slow glow routine” noemt. Met de lancering wil Kruidvat inspelen op een bredere verschuiving in de beautymarkt: consumenten zoeken minder vaak naar één wonderproduct en kiezen vaker voor een eenvoudige routine die ze kunnen volhouden, stelt beauty- en skincare-expert Nena Schuurmans.

Dagelijkse routine

“K-beauty vertrekt vanuit de filosofie: de huid dagelijks ondersteunen met milde reiniging, hydratatie en ingrediënten die de huidbarrière versterken. De routine werkt daardoor eerder preventief: je investeert elke dag een beetje in je huid, zodat problemen minder kans krijgen om zich überhaupt te ontwikkelen”, aldus Schuurmans.

De collectie bestaat zo uit acht producten, van serums tot gezichtsmaskers. Kruidvat koppelt de introductie ook aan zijn Skincarewijzer, ontwikkeld met dermatoloog Samira Baharlou. Die moet klanten helpen om huidverzorging af te stemmen op leeftijd en huidtype. De producten vanaf 23 juni verkrijgbaar in de winkels van Kruidvat en online.