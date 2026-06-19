Stakingen bij Gall & Gall, Holland & Barrett en Kruidvat over zondagstoeslagen

Het wordt een onrustig weekend in de Nederlandse retail. Medewerkers van slijterijketen Gall & Gall leggen zaterdag en zondag opnieuw het werk neer uit onvrede over de cao-onderhandelingen. Op Vaderdag, zondag 21 juni, krijgen ze gezelschap van stakende werknemers van Etos, Kruidvat, Trekpleister en Holland & Barrett.

Symbolisch op familiedag

De acties richten zich vooral tegen plannen om de zondagstoeslag te halveren. Volgens vakbond FNV komt die ingreep neer op een forse verslechtering van de arbeidsvoorwaarden, zeker voor medewerkers die regelmatig op zondag werken. De bond vindt dat winkelpersoneel juist extra beloond moet worden als concerns hun winkels op zondag open willen houden.