Geschreven door Pauline Neerman
Heineken schrapt tot 6.000 banen na lauw jaar

Food11 februari, 2026
Heineken kondigt een ingrijpende reorganisatie aan waarbij wereldwijd 5.000 tot 6.000 banen zullen verdwijnen. De biergigant verkocht in 2025 1,2% minder bier en wil nu reorganiseren om jaarlijks 400 tot 500 miljoen euro te besparen.

Nieuwe organisatiestructuur

Heineken zag in 2025 een organische volumedaling van 1,2% tot 281,6 miljoen hectoliter, wat resulteerde in een omzet van 28,9 miljard euro – een daling ten opzichte van de 30 miljard euro het voorgaande jaar. De zwakke economische omstandigheden en aanhoudende onzekerheid in belangrijke markten, zoals Europa en Noord- en Zuid-Amerika, hebben hun tol geëist. CEO Dolf van den Brink, die eind mei aftreedt, benadrukt dat de focus nu ligt op het versnellen van groei door hogere productiviteit en efficiëntie.

