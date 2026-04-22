Hackers stelen klantgegevens bij Rituals

Cosmeticaketen Rituals meldt een datalek: hackers zouden toegang hebben gekregen tot klantgegevens, maar daarbij zijn geen wachtwoorden of betalingsgegevens buitgemaakt, zegt de retailer.

Mogelijk vijf landen getroffen

“Wij hebben vastgesteld dat een deel van de gegevens van onze members op onrechtmatige wijze is gedownload”, meldt Rituals in een mail aan klanten en op z’n websites. Er zouden gegevens zoals namen, e-mailadressen en geboortedata zijn gestolen, maar geen wachtwoorden of betalingsgegevens. “Onmiddellijk na deze ontdekking hebben wij maatregelen genomen en de toegang geblokkeerd”, verzekert het bedrijf, dat klanten adviseert om extra alert te blijven voor phishingberichten.

Hoeveel persoonsgegevens zijn gestolen is niet bekend. Rituals heeft winkels in 33 landen. Volgens technologiewebsite Tweakers staat het bericht van de datadiefstal zowel op de Nederlandse, Belgische, Engelse, Franse als Duitse websites. De gestolen data zouden nog niet openbaar zijn gemaakt. Eerder deze maand meldde ook Inditex, de eigenaar van Zara en Bershka, een datalek.