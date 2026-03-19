“Eén plus één is drie”: Hoe Andy en Pieter Pot de verpakkingsvrije retail willen veroveren

Een verrassing voor de buitenwereld, voor de betrokkenen een logische stap: Belgische onlinedrankenhandel Andy en Nederlandse verpakkingsvrije webwinkel Pieter Pot slaan de handen in elkaar. In gesprek met RetailDetail leggen Jouri Schoemaker (Pieter Pot) en Pieter-Jan Wouters (Andy) uit waarom de logistieke synergiën cruciaal zijn en wat hun ambities zijn voor de toekomst.

Bewijzen dat het kan

Zowel Andy als Pieter Pot kenden een turbulente periode. Beide bedrijven maakten een doorstart na een faillissement, wat hen meteen dé grootste uitdaging van onlineretail duidelijk maakte: winstgevend groeien. Voor Pieter Pot, dat zich richt op voedingsproducten en andere dagelijkse boodschappen in glazen statiegeldflessen, kwam het break-evenpunt na een forse kostenherziening en verschillende crowdfundingrondes, maar echte groei bleef uit.