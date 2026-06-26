Hoe Bofrost een ijskoude onlineverkoper wordt

Bofrost, de Europese marktleider in diepvriesproducten aan huis, heeft zijn boekjaar 2025/26 afgesloten met een vrijwel stabiele omzet. Toch is er groei, meer bepaald bij de onlinebestellingen.

Online, niet aan de deur

Bofrost realiseerde in het jaar tot eind februari een omzetgroei van 0,6% tot 1,42 miljard euro. De belangrijkste groei komt niet uit het klassieke verkoopmodel aan de deur, maar uit het onlinekanaal. In Duitsland steeg de internetomzet met 7,8%. Onlinebestellingen zijn daar inmiddels goed voor 14,1% van de totale omzet.