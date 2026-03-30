Hoe Just Eat Takeaway.com de overstap maakt van maaltijdbezorger naar “on-demand retail”

Van samenwerkingen met MediaMarkt tot tweedehandselektro via CeX; wat begon als een maaltijdbezorger, ontwikkelt zich tot een breder ecosysteem voor snelle bezorging. Pete Chong, Global Head of Retail bij Just Eat Takeaway.com, vertelt RetailDetail hoe de vraag naar “onmiddellijk” retail ingrijpend verandert.

Verder dan sushi en shakes

De stap van Just Eat Takeaway.com naar de non-foodretail begon niet als een top-downstrategie, maar als een reactie op klantgedrag, legt Chong uit. “De overtuiging ontstond toen we organisch cross-sellgedrag zagen. Twee jaar geleden zagen we dat klanten veel gezondheids- en dierenverzorgingsproducten aan hun boodschappenbestellingen toevoegden, dus was het logisch om meer keuze aan te bieden via bijvoorbeeld apotheken en dierenwinkels.”