Hoge investeringen houden Picnic in de rode cijfers

De Nederlandse onlinesupermarkt Picnic, ook actief in Duitsland en Frankrijk, groeide vorig jaar met een kwart maar blijft fors verlies lijden. “Winstgevendheid komt later”, zegt de retailer, die op zijn thuismarkt al wel een positief operationeel resultaat boekt.

“Bedrijfsmodel werkt”

Picnic draaide in 2025 een omzet van 1,9 miljard euro, een stijging met 24%. Dat is een lichte groeivertraging vergeleken met de 34% groei een jaar eerder. Eén miljard van de omzet realiseerde de Nederlandse onlinesupermarkt op zijn thuismarkt, de rest in Frankrijk en Duitsland. Het aantal klanten groeide met 700.000 naar 3,6 miljoen, meldt het bedrijf in het zopas gepubliceerde jaarverslag. Maar geld verdienen doet Picnic nog lang niet, met een operationeel verlies van 293 miljoen euro en een nettoverlies van 272 miljoen euro.