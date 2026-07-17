Cyberaanval legt productie lam bij zuiveldochter Coca-Cola

Door een grote cyberaanval ligt de productie in de VS van Fairlife, een producent van zuiveldranken in handen van Coca-Cola, volledig stil. De hackers kregen toegang tot een deel van de IT-omgeving, waaronder systemen die de productie aansturen. De Canadese fabrieken blijven wel operationeel.

Productiesystemen geraakt

Coca-Cola maakte het incident donderdag bekend in een melding aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De frisdrankengroep nam Fairlife in 2020 volledig over en bouwde het merk sindsdien uit tot een belangrijke groeipoot buiten zijn traditionele frisdrankenactiviteiten: Fairlife verkoopt onder meer eiwitrijke melk, sportdranken en voedingssupplementen.