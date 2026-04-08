Iglo-eigenaar Nomad Foods herschikt Europese top

Diepvriesvoedingsconcern Nomad Foods benoemt twee nieuwe regionale presidenten. Het bedrijf achter merken als Findus en Iglo wil zo beter kunnen inspelen op lokale verschillen.

Betere lokale afstemming

Per 13 april treedt Jon Fernandez de Barrena aan als President Southern Europe, een nieuw gecreëerde functie. Hij krijgt de leiding over een omvangrijke regio die Frankrijk, België, Nederland, Italië, Spanje, Portugal en de Adriatische markten omvat. Fernandez de Barrena komt over van Alvinesa Natural Ingredients, waar hij sinds juli 2023 CEO was.

Daarnaast kondigt Nomad Foods aan later dit jaar een President Central Europe te willen benoemen. Deze bestuurder zal verantwoordelijk worden voor de commerciële activiteiten in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en de Scandinavische markten, waaronder Zweden, Finland, Denemarken en Noorwegen.

Topman Dominic Brisby positioneert de ingreep als een strategische stap richting verdere groei. Volgens Brisby moeten de nieuwe rollen leiden tot scherpere commerciële uitvoering, meer wendbaarheid en een betere afstemming tussen lokale teams en de groepsstrategie. In maart benoemde Nomad Foods al Simon Ball tot President UK & Ireland.

De marketing wil de groep in de toekomst daarentegen meer centraliseren in handen van een Chief Marketing Officer. Die nieuwe functie moet voor een geïntegreerde marketingorganisatie zorgen, met de focus op merkontwikkeling, communicatie en innovatie. Van een concrete benoeming is er weliswaar nog geen sprake.