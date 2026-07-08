Paprika failliet: 30 winkels dicht

De Belgische modeketen Paprika is woensdag failliet verklaard. Daardoor gaan dertig winkels dicht en verliezen 151 medewerkers hun baan. Eerder sloot de retailer ook al z’n vestigingen in Nederland en Duitsland.

Geen overnemer gevonden

Paprika bevond zich sinds 5 maart in een gerechtelijke reorganisatieprocedure. Bij het aflopen van de termijn op 26 juni had zich geen overnemer gemeld. De ondernemingsrechtbank heeft daarom het faillissement uitgesproken van de vennootschap CPBE, het moederbedrijf van de winkelketen in België. 122 winkelmedewerkers en 29 medewerkers op het hoofdkantoor verliezen hun baan. De 30 nog actieve winkels in België hebben in de loop van de dag hun deuren gesloten.

Het bedrijf bevond zich al langer in moeilijkheden. De damesmodeketen onderging in 2024 een stil faillissement, waarna het Luxemburgse investeringsfonds Futura Capital Fund de groep overnam. Toen sloten al drie Nederlandse winkels en 23 van de 60 vestigingen in België. In februari van dit jaar gingen de overblijvende Nederlandse winkels dicht. Ook in Duitsland werden de activiteiten stopgezet.