[Interview] “Conserven zijn de toekomst van de visconsumptie” (Bart van Olphen, Fish Tales)

Vanuit een passie voor duurzame visserij richtte Bart van Olphen het merk Fish Tales op, dat een aanjager in de vissector wil zijn. Samen met Jamie Oliver lanceert hij een Seafood Revolution: “Straks is er enkel nog duurzame vis, of helemaal géén vis meer.”

Transparanter, eerlijker en duurzamer

“Ooit was ik chef in Parijs”, vertelt Bart van Olphen. “Ik raakte daar gefascineerd door vis, door de hoeveelheid aan soorten en de veelzijdigheid ervan. Dat was het startpunt om begin jaren 2000 een viswinkelketen te starten in Amsterdam. Tot er iemand van een NGO bij me binnenkwam die me zei: 80% van je assortiment is niet duurzaam. Toen ging ik duurzaam gevangen vis vragen aan m’n leveranciers. Omdat ze me dat niet konden garanderen, ben ik zelf op reis gegaan, op zoek naar duurzame visserijgemeenschappen. Twintig jaar heb ik gereisd. Na zo’n tien jaar richtte ik Fish Tales op. Eerst was er de missie, dan pas het bedrijf.”