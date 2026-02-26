Just Eat Takeaway test bezorgen met “zingende” robots

Just Eat start in het Britse Sunderland een proefproject met autonome bezorgrobots. De robotjes zouden al in 99% van de gevallen zonder menselijke tussenkomst binnen enkele minuten kunnen leveren.

99% zelfstandig

In de binnenstad van Sunderland leveren vanaf nu twaalf restaurants maaltijden per robot. Klanten kunnen kiezen uit uiteenlopende keukens, waaronder burgers, Britse gerechten en bubbelthee, die de robots op enkele minuten tijd autonoom afleveren. Wie kiest voor de optie “bezorging per robot” krijgt bij aankomst een melding en kan het deksel van de robot ontgrendelen via een knop in de app.