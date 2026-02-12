Koffiebars Joe & The Juice trekken naar India

Sap- en koffieketen Joe & The Juice betreedt de Indiase markt: dankzij een franchiseovereenkomst met de miljardengroep Aditya Birla plant de Deense formule tot 90 vestigingen in het land.

Volgend jaar van start

Joe & The Juice zet zijn internationale expansie verder in India: de eerste winkels moeten binnen 12 tot 18 maanden openen. Op termijn ziet de keten er ruimte voor maximaal 90 vestigingen.

De uitrol gebeurt door middel van een samenwerking met Aditya Birla Group, een van de grootste conglomeraten van het land met jaarlijks een omzet van 67 miljard Amerikaanse dollar (zo’n 62 miljard euro).