Lidl lanceert Europese campagne met Andre Agassi voor huismerk Silvercrest

Silvercrest, het Europese keuken- en huishoudmerk van Lidl, lanceert een grote reclamecampagne in samenwerking met achtvoudig Grand Slam-winnaar en gepassioneerd hobbykok Andre Agassi.

Europese nummer één

Agassi wordt het gezicht van de eerste Europese reclamecampagne voor Silvercrest onder het motto “Vergemakkelijkt je leven”. Het is na Parkside (doe-het-zelf) met Arnold Schwarzenegger en Crivit (sport) met Steffi Graf het derde non-foodmerk waarmee Lidl groots uitpakt in Europa.

In de humoristische campagne, die op 28 maart van start gaat op verschillende kanalen, geven de huisdieren van Andre Agassi en Stefanie Graf commentaar terwijl Agassi kookt, strijkt en schoonmaakt.

Silvercrest positioneert zich als een ongecompliceerd en gebruiksvriendelijk merk met krachtige technologie die mensen ondersteunt bij hun dagelijkse taken. Het merk is volgens Lidl nu al de Europese nummer één voor keuken- en huishoudapparatuur. Een bestseller is Monsieur Cuisine, een slimme keukenrobot met spraakbesturing.