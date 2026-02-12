Magnum ziet winst dalen na scheiding van Unilever

The Magnum Ice Cream Company heeft in haar eerste jaar na de scheiding van Unilever een organische omzetgroei van 4,2% gerealiseerd. De afsplitsingskosten wogen wel zwaar op de winstcijfers.

Hoge kosten

Magnum wist in zijn eerste jaar als zelfstandig bedrijf zijn leidende positie in de groeiende wereldwijde ijsmarkt te behouden met een volumegroei van 1,5%, een stijging van 1,1% vergeleken met voorgaande jaar. De omzet bleef stabiel op 7,9 miljard euro, als gevolg van wisselkoerseffecten. De autonome omzetgroei bedroeg wel 4,2%, mede dankzij prijsverhogingen.