Met slaapfeestje wil Carrefour de hypermarkt weer hip maken

“Een spannende nacht in de hypermarkt”: dat belooft Carrefour aan zijn Spaanse klanten. Gelukkige shoppers kunnen er deelnemen aan een knotsgek “CarreNight” slaapfeestje in de winkels.

Spelletjes tussen de winkelrekken

Met de actie “CarreNight” nodigt Carrefour Spanje zijn klanten uit om een nacht in de hypermarkt te beleven. De retailer meldt dat het initiatief is ontstaan door te luisteren naar de leden van El Club Carrefour op sociale netwerken, waar gebruikers fantaseerden over het idee om zich in de winkel te verstoppen en er de hele nacht te blijven. Met dat idee is Carrefour aan de slag gegaan.

Shoppers zullen tijdens de CarreNight niet alleen kunnen kamperen in de winkel, maar ook tal van spelletjes spelen tussen de winkelrekken, zoals verstoppertje, “Absurde Olympische Spelen” met dweilen in de brede gangpaden, een wedstrijd “onverteerbare gerechten” en een modeshow.

Emotionele band creëren

“Met ‘CarreNight’ gaan we een stap verder in innovatie in de retail. We willen een emotionele band creëren door te laten zien dat de hypermarkt een levendige, leuke plek is die onze klanten onvergetelijke herinneringen kan bezorgen”, zegt Elodie Perthuisot, directeur van Carrefour Spanje, in het persbericht.

De actie kadert binnen het programma #ElHíperEstáDeModa (“de hypermarkt is in de mode”) waarmee de retailer de relevantie wil aantonen van het vaak als voorbijgestreefd beschouwde concept van de hypermarkt. Vorig jaar organiseerde de retailer ook al een “Wedding Shoot” waarbij koppels werden uitgenodigd om hun trouwfoto’s in de hypermarkt te maken.

Helemaal origineel is het idee niet. Vorig jaar bijvoorbeeld organiseerde ook Ikea in België een gelijkaardig evenement, waarbij klanten een overnachting konden winnen in één van de acht winkels, met een diner, diverse avondactiviteiten zoals een filmavond en yogasessie, en een ontbijt de volgende ochtend.