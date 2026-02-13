Miljardenafschrijvingen duwen Aldi Nord in het rood

Aldi Nord draait verlies, zo blijkt: in 2024 was er een nettoverlies van 839 miljoen euro. Maar de cijfers zijn relatief: forse afschrijvingen zouden de boosdoener zijn, en operationeel was er zelfs sterke groei.

Nederland groeit weer

De discounter benadrukt dat het verlies vooral boekhoudkundig van aard is. Het komt “vrijwel volledig door niet-kasgebonden, wettelijk verplichte waardeverminderingen op afzonderlijke vestigingen”, aldus Aldi volgens Lebensmittel Zeitung. Waardeverminderingen op vastgoed en aanloopverliezen in nieuwe markten, met andere woorden. Er staan voor 2,1 miljard euro aan afschrijvingen in de boeken.