Geschreven door Pauline Neerman
Nestlé houdt stand ondanks babymelkcrisis, maar zet ijs aan de deur

Food19 februari, 2026
Shutterstock.com

Nestlé zag de winst smelten door de wereldwijde terugroepactie voor babymelk. Toch is de maker van Nescafé en Purina tevreden: de omzetgroei versnelt, met dank aan de kernmerken. Alleen horen ijsjes daar niet meer bij…

Volumes herstellen

Ondanks een jaar van tegenslagen houdt Nestlé aardig stand. Dat vindt de Zwitserse FMCG-reus toch zelf: “Ik ben bemoedigd door onze prestaties in 2025, die de doelgerichte maatregelen weerspiegelen die we hebben genomen in een moeilijke externe omgeving,” zegt CEO Philipp Navratil.

