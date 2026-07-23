Nestlé vindt uitweg voor waterdivisie in joint venture met Platinum Equity

Nestlé heeft een lang verwachte oplossing gevonden voor zijn waterdivisie: de groep brengt merken als Perrier, S.Pellegrino en Acqua Panna onder in een nieuwe joint venture met investeringsfonds Platinum Equity.

30 merken, 120 landen

Platinum Equity en Nestlé hebben vandaag een plan bekendgemaakt voor de oprichting van Peranel, een 50/50-joint venture waarin de activiteiten van de multinational op het vlak van water en premiumdranken worden ondergebracht. Het gaat om meer dan 30 merken waarvan de producten in 120 landen worden verkocht, waaronder S.Pellegrino, Source Perrier en Acqua Panna, naast functionele hydratatiedranken, het wereldwijde merk Nestlé Pure Life en lokale watermerken.