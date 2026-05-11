Nieuwe prijsverlagingen voor honderd producten bij Lidl België

Na een eerder reeks prijsverlagingen voor groenten en fruit, verlaagt Lidl in België vanaf 11 mei nog eens honderd bijkomende producten in prijs. De actie is tekenend voor de nervositeit op de Belgische foodretailmarkt.

Veranderend koopgedrag

Vorige week verlaagde Lidl al de prijzen van populaire verse groenten en fruit zoals bananen, frambozen, witloof, kerstomaten en champignons. Vanaf maandag 11 mei schakelt de supermarktketen een versnelling hoger met permanente prijsverlagingen voor een breed scala aan voedingsmiddelen, essentiële verzorgingsartikelen zoals luiers en maandverband en huishoudproducten zoals wasmiddel en vaatwastabletten. De volledige lijst is terug te vinden op de website van de retailer.

De discounter verwijst naar een onderzoek van iVOX naar de impact van de inflatie op het koopgedrag. Vier op de tien Belgen heeft vandaag keuzestress tijdens de wekelijkse boodschappen als gevolg van de stijgende inflatie. 6 op de 10 Belgen geven aan actief op promoties te jagen en de helft kiest vaker voor huismerken. Mensen besparen immers minder graag op vakantie, hobby’s en ontspanning.

Stress wegnemen

“Zo geeft de helft van de respondenten aan dat ze luxeproducten laten liggen, een derde kiest voor goedkopere verzorgings- en huishoudproducten, één op de vijf bespaart op vlees, vis en gevogelte. Met gerichte prijsverlagingen op 100 basisproducten nemen we stress tijdens het winkelen weg en zorgen we ervoor dat consumenten minder moeten inleveren op hun dagelijkse boodschappen”, zegt Isabelle Colbrandt, woordvoerder van Lidl België.

De actie illustreert de toegenomen nervositeit op de Belgische foodretailmarkt. Na een prijsvergelijking van Delhaize begin dit jaar stapte Lidl zelfs naar de rechtbank. Een prijsvergelijking van Lidl enkele weken later zette dan weer kwaad bloed bij de concurrentie. Het marktaandeel van de discounters staat onder druk, onder andere als gevolg van de veralgemeende zondagsopeningen bij concurrenten als Delhaize en Carrefour. Lidl voert verkennende gesprekken met de vakbonden om ook winkels op zondag te kunnen openen.