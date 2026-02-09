Ocado snijdt tot 1.000 banen weg in kostenbesparingsronde

De Britse online supermarktketen Ocado gaat fors snijden in het personeelsbestand. Tot 1.000 banen, ongeveer 5% van het totale aantal werknemers, staan op de tocht als onderdeel van een ingrijpende kostenbesparingsoperatie.

Strategische tegenslagen

Hoewel de onderhandelingen nog in een pril stadium zitten, is al duidelijk dat de meeste ontslagen zullen vallen op het hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk, met name in afdelingen zoals technologie, juridische zaken, financiën en HR. De officiële aankondiging volgt naar verwachting later deze maand, meldt The Sunday Times.

De automatiseringsdivisie van Ocado kreeg afgelopen jaar een aantal forse opdoffers. Zo sloot de Canadese supermarktketen Sobeys in januari een gerobotiseerd distributiecentrum in Calgary, terwijl de Amerikaanse retailgigant Kroger drie geautomatiseerde magazijnen afstootte. Deze tegenslagen hebben de druk op Ocado vergroot om de kosten te beheersen en de winstgevendheid te herstellen.

In december 2025 kondigde Ocado aan dat de exclusiviteitsovereenkomsten met internationale partners, waaronder Kroger, in de meeste markten zijn beëindigd. Hierdoor kan het bedrijf zijn robottechnologie aan een breder scala aan klanten aanbieden. Onder de huidige partners bevinden zich onder meer Aeon in Japan, Lotte Shopping in Zuid-Korea en Coles in Australië.