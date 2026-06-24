[Onderzoek] Zelfscankassa’s leiden tot fors hogere derving

Zelfscankassa’s zorgen voor significant hogere derving. Dat blijkt uit de grootste studie ooit naar het fenomeen. Toch voegt het onderzoek belangrijke nuances toe aan het debat. Ook is self-checkout is sowieso niet meer weg te denken: al meer dan de helft van de transacties gaat via zelfscan.

Structureel extra verlies…

In winkels met zelfscankassa’s loopt gemiddeld 54% van de transacties via zelfscan, goed voor liefst 41% van de omzet. Dat verschil zegt veel: zelfscan verwerkt vooral kleinere mandjes, terwijl grotere boodschappen vaker langs bemande kassa’s gaan. Juist die hoge transactiefrequentie maakt de technologie kwetsbaar. Veel kleine fouten tellen op.