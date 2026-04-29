Prijsperceptie helpt Aldi Nord aan omzetgroei

Als gevolg van een verbeterde prijspositionering zitten omzet, klantenaantallen en marktaandelen in de lift bij Aldi Nord, dat vorig jaar de grootste winnaar bleek op zijn Duitse thuismarkt en het sterkst marktaandeel won in Nederland.

Alle markten winstgevend

Aldi Nord meldt over 2025 een omzetstijging met 7,4% naar 31,4 miljard euro in de acht Europese markten waar de discounter actief is: naast Duitsland ook België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Polen, Portugal en Spanje. Op vergelijkbare basis ging het om een stijging met 5,6%. Elk land laat een positieve operationele EBITDA zien, aldus het bedrijf. Ook in de eerste maanden van 2026 stijgen de omzet, het aantal klanten, de bezoekfrequentie en de marktaandelen. Volgens Aldi is dat een gevolg van de verbeterde prijsperceptie van de discounter in de afgelopen twee jaar. Dagelijks doen meer dan 4,5 miljoen klanten in Europa hun boodschappen bij Aldi Nord.