Nederland - NL
Nederland - NL
thumb
Geschreven door Pauline Neerman
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

“Robots en drones vervangen straks maaltijdkoeriers”

icon
Food16 april, 2026
Phantom Auto

Drones en zelfrijdende robots zijn goedkoper, ecologischer en efficiënter dan menselijke koeriers, becijfert Barclays in een nieuw rapport. Hoe maaltijden worden bezorgd, zal fundamenteel veranderen, aldus de analyse. Een futuristische droom of juist een duistere toekomst?

De last mile, dure achilleshiel

Waar koeriers jarenlang de ruggengraat vormden van maaltijdbezorgers, nemen autonome robots en drones stilaan hun plaats in. Volgens het Barclays-rapport “Robot at the Door: Last-Mile Shift” opereren deze technologieën vandaag al economisch rendabel. En op termijn zou robotbezorging nog maar 1 dollar per levering kosten, tegenover 8 à 9 dollar voor een klassieke koerier.

Meer over... Food
Zie meer
Volg RetailDetail