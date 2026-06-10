Starbucks wil Japanse activiteiten van de hand doen

Starbucks onderzoekt strategische opties voor zijn Japanse activiteiten, waaronder mogelijk een gedeeltelijke verkoop. Ook een beursgang van de Japanse tak zou tot de mogelijkheden behoren.

Bloeiende tak

Japan is een van de belangrijkste markten voor Starbucks. De keten telt er ongeveer 2.100 vestigingen, waarvan het merendeel rechtstreeks door het bedrijf wordt uitgebaat. CEO Brian Niccol noemde de prestaties in Japan in april nog “uitstekend”, dankzij sterke verkopen rond Nieuwjaar, stevig toerisme en succesvolle productlanceringen.