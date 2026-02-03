Sterke omzetgroei voor Tony’s Chocolonely

In een jaar met recordhoge cacaoprijzen en de slechtste oogst in tien jaar behaalde Tony’s Chocolonely toch een sterke omzetgroei en een kleine operationele winst. De Verenigde Staten zijn nu de grootste markt voor het impactbedrijf.

Beperkte volumegroei

De omzet van Tony’s Chocolonely groeide vorig jaar met 20% tot 240 miljoen euro. In de Verenigde Staten groeide het merk met zo’n 50% naar 75 miljoen euro, waarmee de VS uitgroeide tot Tony’s grootste markt – groter dan de thuismarkt Nederland. De omzetgroei is vooral het gevolg van prijsstijgingen, al groeide ook het volume nog met 4% in een krimpende markt (vorig jaar was dat 22%). Het impactbedrijf boekte een kleine operationele winst (EBIT) van 0,2 miljoen euro, een stijging met 3 miljoen tegenover vorig jaar. Er was een nettoverlies van 4,4 miljoen euro, minder dan de 6,8 miljoen euro vorig jaar.

Via Tony’s Open Chain (TOC) werd bijna 27.000 ton eerlijk cacao ingekocht, een groei met 50%, wat een positieve impact heeft op meer dan 30.000 cacaoboeren in Ivoorkust en Ghana (+60% tegenover vorig jaar). Bij partnercoöperaties waar Tony’s voor de lange termijn mee samenwerkt ligt het percentage kinderarbeid onder de 5%, tegenover een industriegemiddelde van 46,7%. 99,99% van de cacao die TOC heeft ingekocht is ontbossingsvrij. Alle gevonden cases aan kinderarbeid of ontbossing worden opgelost. Dit boekjaar sloten twee nieuwe missiepartners zich aan bij TOC, Albert Heijn breidde de samenwerking uit en ook Aldi verlengde zijn commitment met vijf jaar. TOC telt nu meer dan 20 missiepartners en 19 partnercoöperaties, aldus het bedrijf.

“Investeren in veerkracht”

“Het was een uitdagend jaar, maar we hebben laten zien hoe veerkrachtig en effectief ons model is – met sterke groei in omzet, volume en winstgevendheid, en vooral in impact voor cacaoboeren en hun families”, zegt CEO Douglas Lamont. “Nu hogere prijzen zijn doorberekend aan consumenten en de marktprijs voor cacao daalt, moet de sector gezamenlijk kijken hoe we kunnen investeren in veerkracht tegen toekomstige klimaatschokken en oogstverlies. Langetermijninvesteringen in cacaoboeren, via hogere prijzen, stellen hen in staat te investeren in duurzame cacaoteelt. Dit verkleint volumeschommelingen in tijden van klimaatverandering én zorgt ervoor dat er een einde komt aan de ernstigste vormen van uitbuiting, waaronder kinderarbeid.”