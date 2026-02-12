Tex-Mex-specialist Paulig boekt recordgroei

Paulig, het moederbedrijf van merken als Santa Maria, Conimex en Poco Loco, heeft een recordgroei gerealiseerd in 2025. De marges echter stonden onder druk door hoge prijzen voor groene koffie.

Groei met dubbele cijfers

2025 was een jaar van aanzienlijke groei voor Paulig: de omzet steeg met 16% naar 1,39 miljard euro, dankzij overnames en autonome groei van de marktactiviteiten in wereldvoeding en koffie. Van de totale omzet kwam 49% uit de Scandinavische landen, 39% uit continentaal Europa, 11% uit het VK en 1% uit de rest van de wereld.