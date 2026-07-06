Tien jaar na de fusie: “Sterke lokale merken maken Ahold Delhaize uniek”

Bijna tien jaar geleden werd de fusie tussen het Nederlandse Royal Ahold en het Belgische Delhaize Group geformaliseerd. CEO Frans Muller ziet de kracht van wel 17 lokale merken als een belangrijke succesfactor.

Het geheime ingrediënt

Een telefoontje van Frans Muller, destijds de CEO van Delhaize Group, aan Dick Boer, topman van Ahold, in het voorjaar van 2015, zette een proces in gang dat uiteindelijk leidde tot de afronding van de fusie tussen beide bedrijven, op 24 juli 2016. Het was toen de grootste grensoverschrijdende fusie ooit in de levensmiddelenretail. Bijna tien jaar later blikt Muller, die later dit jaar afscheid neemt als CEO, terug én vooruit in een interview op de Ahold Delhaize website.

Ahold Delhaize is een bedrijf met geweldige lokale merken die een hoge mate van autonomie, verantwoordelijkheid en eigenaarschap hebben, en die dicht bij de gemeenschappen en bij de mensen staan, zegt hij. “Onze merken hebben een diepgaand inzicht in de behoeften van lokale klanten en gemeenschappen. Ik denk dat dat het geheime ingrediënt van ons bedrijf is, en dat maakt ons uniek onder retailers van onze omvang.”

Retail is lokaal

“We krijgen soms vragen of het wel zin heeft om onze 17 geweldige lokale merken te exploiteren. Mensen vragen zich af of het minder efficiënt is dan het hebben van slechts één merknaam. Maar ik ben ervan overtuigd dat de detailhandel heel lokaal is, en onze geweldige lokale merken stellen ons in staat om nauw verbonden te zijn met onze gemeenschappen en lokale klanten, boeren en leveranciers te begrijpen – een zeer belangrijk onderdeel van onze strategie. Dicht bij gemeenschappen staan en die vertrouwde partner voor klanten zijn, is de afgelopen 10 jaar alleen maar belangrijker geworden.”

Ook de omnichannelstrategie van de groep is een succesfactor, denkt de topman. “Hoewel ik denk dat het aandeel van e-commerce zal stijgen, zullen mensen nog steeds graag willen zien wat we te bieden hebben, zelf boodschappen doen en inspiratie, nieuwe ideeën en nieuwe recepten opdoen. Ons handige netwerk van bijna 10.000 winkels biedt niet alleen die winkelervaring, maar vervult ook een belangrijke functie in de gemeenschap en de samenleving.”

“Geen irrelevante aanbiedingen meer”

Hij verwacht dat het winkelnetwerk in Europa meer gericht zal zijn op kleinere winkels met een hogere dichtheid. Het “center store” assortiment zal inkrimpen, terwijl het aanbod groenten, fruit en verse producten verder zal uitbreiden. “We zullen ook een groter aandeel van eigen merken hebben, en het zal steeds belangrijker worden om efficiëntie in de toeleveringsketen na te streven, waardoor hoogwaardige levensmiddelen betaalbaarder worden voor klanten.”

Ook personalisatie wordt belangrijker: “Onze klanten verwachten dat we hen heel goed begrijpen. Ze willen op een voor hen relevante manier worden aangesproken als het gaat om aanbiedingen, inspiratie en recepten. Dit zal alleen maar belangrijker worden – in de toekomst zullen consumenten geen irrelevante of middelmatige aanbiedingen meer accepteren.”