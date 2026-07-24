Kaas van influencer Steffi Mercie breekt records bij Delhaize

In amper 15 weken heeft Delhaize 100.000 stuks verkocht van de Belgische kaas Mercieke, bedacht door influencer Steffi Mercie. De retailer wil een springplank zijn voor de ondernemers van morgen.

Zonder grote budgetten

Met 100.000 kazen in amper 15 weken verkocht Mercieke meer dan het dubbele van een vergelijkbare productlancering, meldt Delhaize. De kaas groeide in geen tijd uit tot een waar fenomeen, met zelfs tijdelijke uitverkochte voorraden in verschillende supermarkten als gevolg van de uitzonderlijk hoge vraag, die ver boven de verwachtingen lag.

Steffi Mercie, de 23-jarige content creator met meer dan één miljoen volgers op sociale media, nam haar community gedurende twee jaar mee achter de schermen van de creatie van haar merk: van de zoektocht naar de producent en de uitbouw van de merkidentiteit tot de producttesten.

Het succes van Mercieke toont aan dat een geëngageerde community, een authentiek ondernemersverhaal en een nationale distributie voldoende kunnen zijn om een echt marktfenomeen te creëren, zonder grote reclamebudgetten, zegt Delhaize. De supermarktketen wijst erop dat een grote retailer veel meer kan zijn dan een distributiekanaal: een partner die een nieuwe generatie ondernemers die een idee willen omzetten in een tastbaar product, helpt doorbreken.