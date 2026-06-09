Too Good To Go redt 157 miljoen maaltijden in 2025

Too Good To Go heeft vorig jaar wereldwijd bijna 157 miljoen maaltijden van de vuilnisbak gered. De app tegen voedselverspilling ging in 2025 ook van start in Nieuw-Zeeland en in de Verenigde Staten.

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In het wereldwijde Impact Report 2025 meldt Too Good To Go dat er vorig jaar net geen 157 miljoen maaltijden werden gered via de app. Dat komt overeen met 423.859 ton vermeden CO2e-uitstoot en 127 miljard liter vermeden onnodig waterverbruik. Ook de divisie Too Good To Go Parcels, waarbij producenten overschotten rechtstreeks aan consumenten kunnen verkopen, werd verder uitgebreid en is nu actief in tien landen.