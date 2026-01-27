Auchan plant verkoop van 91 supermarkten aan Groupement Mousquetaires

Auchan wijzigt zijn herstructureringsplan om bijna 300 supermarkten in franchise onder de vlag van Intermarché of Netto uit te baten. In de plaats wil de retailer nu 91 supermarkten verkopen aan Groupement Mousquetaires.

Focus op hypermarkten

In november verraste Auchan de Franse retailwereld met de beslissing om de grootste franchisenemer te worden van de Groupement Mousquetaires, en zijn 294 Franse supermarkten voortaan onder de uithangborden van Intermarché en Netto uit te baten. Nu wil de groep 91 winkels verkopen aan aangesloten ondernemers van de Musketiers en er nog 164 onderbrengen in de nieuwe franchise-entiteit. 11 van de betrokken winkels zouden bij Auchan blijven en onder andere merknamen worden geëxploiteerd, zegt het persbericht.