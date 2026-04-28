Sterke start voor Coca-Cola

Coca-Cola heeft zijn start begin dit jaar niet gemist. Het frisdrankconcern boekte een hoger dan verwachte omzet en winst in het eerste kwartaal, onder andere dankzij goede verkopen voor Coca-Cola Zero.

Hogere volumes

Het Amerikaanse drankenconcern Coca-Cola zag de netto-omzet in het eerste kwartaal met 12% stijgen tot bijna 12,5 miljard dollar (10,6 miljard euro). De winst steeg met 18% tot ruim 3,9 miljard dollar (3,3 miljard euro). Op vergelijkbare basis steeg de omzet met 10%, waarvan 8 procentpunten uit grotere volumes en 2 punten dankzij hogere prijzen.