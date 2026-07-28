Waarom Colruyt Group twee onbemande Okay Direct winkels sluit (en ermee naar Brussel trekt)

Twee van de drie autonome Okay Direct winkels in Gent sluiten de deuren. Na enkele jaren testen heeft Colruyt Group een nieuwe aanpak bepaald: de retailer opent voortaan enkel nog onbemande winkels naast bemande supermarkten.

Medewerkers flexibeler inzetten

Tot en met gisteren waren er in Gent nog drie onbemande Okay Direct winkels, die 24/7 open zijn. Twee daarvan zijn sinds vandaag gesloten: de vestigingen aan de Belfortstraat en die aan de Koning Leopoldstraat. De winkel aan de Kortrijksepoort blijft dus wel open. Die ligt namelijk naast een Okay City stadswinkel, en dat is precies de richting die Colruyt Group voortaan uit wil met zijn autonome winkels: ze komen enkel nog naast bemande winkels, als oplossing buiten de openingsuren.

“Okay Direct is een succes en we spelen hiermee duidelijk in op een nood van de stadsklant. De voorbije jaren hebben we getest en onderzocht wat de beste manier is om met Okay Direct volgende stappen te zetten”, zegt An Martel, directeur Okay: “En dat is nu duidelijk: een Okay Direct die naast een winkel ligt, dat werkt het best. We kunnen leveren in beide winkels tegelijk en de medewerkers kunnen flexibeler ingezet worden. Een keuze waar we volledig achter staan omdat we daardoor kunnen groeien, maar die ook betekent dat we de twee stand-alone Okay Directs sluiten.”

De winkel als koelkast

Tegelijk met de twee sluitingen kondigt Colruyt Group meteen ook een volgende opening aan: nog dit boekjaar komt er een Okay Direct naast een nog te openen Okay-winkel aan de Waversesteenweg in Etterbeek. De concrete openingsdatum is nog niet bekend. “Stadsklanten doen nog flexibeler boodschappen en zien de winkel als hun koelkast. Bovendien leeft de stad ook 24/7. Het is dan ook een logische stap dat we met het concept naar de hoofdstad trekken”, aldus An Martel. “We zijn ervan overtuigd dat de Brusselaars even enthousiast gaan zijn als de Gentenaars, en tegelijk zijn we ook benieuwd naar wat de verschillen gaan zijn.”

In november 2021 opende de eerste Okay Direct, aan de Belfortstraat in Gent. Het concept is eenvoudig: klanten gaan de winkel binnen met hun bankkaart, nemen de producten die ze wensen uit de slimme kasten en aan het einde van hun shoppingtrip krijgen ze één kasticket. Het is een co-creatie van Colruyt Group en Innovend. Het Okay Direct concept werd bekroond met de prestigieuze Mercuriusprijs.