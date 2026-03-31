Wasbar lanceert franchising in België en Nederland

Het Belgische horecaconcept Wasbar wil met zelfstandige ondernemers sneller doorgroeien in België en Nederland. De eerste franchisevestiging opent in Antwerpen. Eigenaar Top Brands is op zoek naar kandidaat-ondernemers.

Toegankelijk en rendabel concept

Wasbar wil de groei in België en Nederland versnellen via franchising. Ambitieuze ondernemers krijgen de kans om zelfstandig een eigen vestiging uit te baten. De primeur is voor Florjan Bex (25) en Jonathan Habex (25), twee jonge ondernemers die vanaf april de bestaande Wasbar aan de Melkmarkt in Antwerpen zullen runnen. Beiden deden al ervaring op bij de keten en kennen het concept dus van binnenuit.